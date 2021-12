O Instituto Nacional de Estatística (INE), na publicação hoje divulgada, explica que o aumento em outubro de 2,7 pontos percentuais (PP) face a setembro, reflete em larga medida um efeito de base dado que a comparação incide em meses de 2020 ainda afetados pela pandemia, muito em particular nas atividades de transportes e alojamento e restauração.

Desde o começo da crise sanitária, outubro é o primeiro mês a registar um valor superior ao homólogo no ano de 2019 (1,4%), tendo todas as secções contribuído positivamente para a variação do índice total, mas a do comércio por grosso, comércio e reparação de veículos automóveis e motociclos foi a que deu maior contributo, ao registar uma subida homóloga de 11% (11,6% em setembro).

O comércio por grosso, reparação de veículos automóveis e motociclos e as atividades de informação e comunicação mantiveram-se em patamares superiores ao período pré-pandemia, aumentando o comércio por grosso 16,2%, menos 0,2 pontos percentuais do que no período precedente, e o comércio, manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos voltou a diminuir (5,3%), tendência que se regista desde julho, e acima da queda de 3,2% em setembro.

Os transportes e armazenagem e as atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares registaram níveis de atividade sensivelmente semelhantes ao período anterior à crise pandémica, segundo o instituto.

Os transportes e armazenagem subiram 33,1% (14,8% no período anterior), destacando-se os transportes aéreos, que continuaram o processo de recuperação, registando uma subida homóloga de 142,4% (70,5% no mês anterior), mas ainda assim, o índice desta divisão foi 30,2% inferior ao de outubro de 2019.

O alojamento, restauração e similares registou um aumento de 45,8%, superior ao de 26,5% no período anterior, tendo o alojamento subido 159,4% (82,6% no mês precedente) e a restauração e similares 29,4% (16,9% em setembro). Comparativamente com outubro de 2019, o índice desta secção foi ainda inferior em 8,8%.

A variação em cadeia do índice global foi 3,7%, acelerando face a setembro (variação de 2,9%).

Os índices de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas ajustado de efeitos de calendário, apresentaram subidas homólogas de 2,3%, 3,7% e 0,9%, respetivamente, contra 1,9%, 2,9% e 0,4% em setembro, pela mesma ordem.

