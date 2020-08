Negociações sobre megabarragem no Nilo serão retomadas quarta-feira

As negociações sobre a construção de uma megabarragem pela Etiópia no rio Nilo Azul continuarão esta quinta-feira, anunciou hoje o Ministério da Irrigação do Egito, após uma reunião conjunta com Etiópia e Sudão mediada pela União Africana (UA).