Em comunicado enviado à agência Lusa, a Embaixada de Portugal em Cabo Verde refere que o navio deverá atracar no Porto Grande, no Mindelo, de 13 a 16 de janeiro, seguindo depois para o Porto da Praia, com chegada prevista em 01 de fevereiro.

Na Praia, a guarnição do navio vai entregar vários equipamentos militares doados pela Marinha Portuguesa aos Fuzileiros Navais da Guarda Nacional, assim como 10.000 máscaras de proteção individual à covid-19 às Forças Armadas de Cabo Verde, por parte do Ministério da Defesa Nacional de Portugal, no âmbito do Acordo de Cooperação no Domínio da Defesa.