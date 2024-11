"A 05 de novembro, os eleitores deram a Donald Trump um mandato claro para uma mudança radical, e têm direito a isso", escreveu o empresário considerado a pessoa mais rica do mundo, num artigo de opinião no Wall Street Journal assinado em conjunto com o empresário Vivek Ramaswamy, com quem irá liderar uma nova "comissão de eficiência governamental".

O líder da Tesla, da SpaceX e do X, ele próprio beneficiário de grandes contratos federais, baseia-se na jurisprudência recente do Supremo Tribunal norte-americano, ao qual o presidente eleito republicano concedeu uma maioria duradoura de juízes conservadores durante o seu primeiro mandato (2017-2021).

As decisões da maior instância judicial dos Estados Unidos "sugerem que uma série de regulamentos federais existentes" são legalmente infundados porque não foram explicitamente validados pelo Congresso, e podem ser "imediatamente suspensos" por decreto presidencial, refere Elon Musk no artigo.

O multimilionário promete "reduções massivas de pessoal na burocracia federal", garantindo que os funcionários públicos despedidos serão "apoiados na sua transição para o setor privado" ou beneficiarão de condições de saída "decentes".

Musk sugere ainda o regresso ao princípio do teletrabalho, o que "levaria a uma bem-vinda onda de saídas voluntárias".

O empresário avança o valor de "500 mil milhões de dólares" em despesas, pelo menos, que poderiam ser eliminadas muito rapidamente cortando os subsídios à radiodifusão pública ou a organizações "progressistas" como a Planned Parenthood.

"Fazemos as coisas de forma diferente. Somos empreendedores, não políticos. (...) Vamos cortar custos", destacam os dois signatários do artigo, lembrando que a sua missão deve terminar em 04 de julho de 2026.

Esta data assinalará o 250.º aniversário da Declaração da Independência dos Estados Unidos.

DMC // RBF

Lusa/Fim