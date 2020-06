As aprovações do projeto de execução e da abertura do concurso público para a sua realização tiveram luz verde na segunda-feira, numa reunião extraordinária do executivo, anunciou hoje a autarquia.

A intervenção prevê, a curto prazo, o reordenamento do trânsito com a eliminação de uma via nas Ruas Capitão Mouzinho de Albuquerque e de São Francisco, e alargamento de passeios e remoção de barreiras arquitetónicas, com vista a uma circulação pedonal com maior segurança e conforto, revela uma nota de imprensa.