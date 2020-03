Multinacionais do setor extrativo de Moçambique poderão exigir benefícios fiscais -- ONG

A organização moçambicana Centro de Integridade Pública (CIP) advertiu hoje que as empresas da indústria extrativa no país poderão exigir benefícios fiscais ao Governo, caso o impacto da Covid-19 se prolongue, reduzindo as projeções de receitas fiscais.

Lusa

