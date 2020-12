Mota-Engil vai reabilitar maternidade na província angolana da Huíla

A Mota-Engil Angola vai realizar a obra de reabilitação e requalificação da Maternidade Irene Neto, no Lubango, província da Huíla, orçada em 11 milhões de dólares (nove milhões de euros), no âmbito do Programa de Revitalização de Angola.