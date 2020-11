"A Mota-Engil informa que a sua participada Mota-Engil Central Europe (MECE) celebrou um novo contrato na Polónia no valor de 72 milhões de euros para a execução do projeto e construção da via rápida S19 no nó Bialystok Poludnie -- Ploski, num projeto a que se apresentaram algumas das maiores empresas europeias, num total de nove empresas de diversas nacionalidades que estiveram a concurso", avançou, em comunicado, a construtora.

Conforme indicou a empresa, em 36 meses vão ser construídas duas faixas em cada direção num troço de 13 quilómetros.

O desenvolvimento e construção do projeto deverão estar finalizados em 2024.

A Mota-Engil tem presença na Polónia desde 1996, quando comprou duas empresas locais.

Em 2004, o grupo fundiu as suas participadas na Polónia, criando a Mota-Engil Polska, mais tarde renominada Mota-Engil Central Europe.

As ações da construtora cederam, na bolsa de Lisboa, 15,15% para 1,46 euros.

