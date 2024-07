Assim, o grupo referiu que "através da sua participada, Mota-Engil Guiné Mandiana, assinou a alteração e extensão do contrato com a Société des Mines du Mandiana S.A., subsidiária do Grupo Managem".

O contrato atualizado refere-se aos trabalhos de suporte à produção do "projeto Tri-K, uma mina de ouro situada na bacia de Siguiri, 90 km a nordeste da cidade de Kanka", destacou.

Este projeto "abrange 473 km² e duas zonas de mineração", bem como "várias licenças de exploração", destacou.

Segundo a Mota, "a alteração dos níveis de produção planeados para os anos remanescentes do prazo inicial (2026) e a extensão do contrato até 2029 permitirão aumentar o volume de negócios proveniente deste contrato em cerca de 290 milhões de dólares".

Com a alteração e extensão do contrato, a empresa "reforça a estabilidade e a previsibilidade da sua atividade de 'Industrial Engineering Services' e a sua estratégia de diversificação na engenharia e construção, aumentando a sua carteira de encomendas na referida atividade em África para mais de dois mil milhões de euros".

