"A AHETA e os seus Associados manifestam o profundo pesar pelo falecimento do fundador e presidente da AHETA durante 26 anos, Elidérico Viegas", expressou a associação num comunicado, destacando o "legado e dedicação" do seu ex-presidente durante as mais de duas décadas à frente da entidade.

O contributo de Elidérico Viegas à "associação e à comunidade são imensuráveis e serão lembrados com carinho e gratidão por todos", considerou a AHETA.

A associação informou ainda que o funeral será realizado na sexta-feira, às 10:00, na Igreja de São Luís, em Faro.

"Os corpos sociais da AHETA manifestam o seu enorme pesar e expressam as mais sentidas condolências à família e amigos", foram os votos da associação ao círculo mais próximo de Elidérico Veigas.

Fundador da AHETA e presidente durante 26 anos, Elidérico Viegas deixou a liderança da maior associação hoteleira algarvia no início de 2022, após perder as eleições para o atual presidente, Hélder Martins.

Elidérico Viegas tinha pedido em março de 2021 a exoneração do cargo, alegando "falta de solidariedade institucional" da restante direção, após uma polémica entrevista na qual se debruçou sobre temas como a vacinação à covid-19, as dificuldades do setor, a falta de apoio à região ou a forma de atribuição dos prémios sobre turismo.

Após aspirar à reeleição e perder as eleições da AHETA para Hélder Martins, em janeiro de 2022, Elidérico Viegas deixou o cargo que ocupava desde a criação da associação.

