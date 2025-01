A economia portuguesa cresceu 2,7% em termos homólogos e 1,5% em cadeia no último trimestre de 2024, registando um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 1,9% no conjunto do ano, divulgou hoje o INE.

Numa publicação na rede social X (ex-Twitter), Luís Montenegro destacou que "uma economia a crescer para garantir melhores salários e salvar o Estado Social" foi um dos compromissos que assumiu com os portugueses quando formou o XXIV Governo Constitucional, que tomou posse em abril do ano passado.

"Portugal cresceu 1,9% em 2024, superando as previsões. A estabilidade financeira que consolidámos, a estabilidade política que conquistámos, e a confiança que temos são as condições para impulsionar um ciclo virtuoso de investimento e criação de riqueza", defendeu.

Os dados do INE para a totalidade do ano passado confirmam as projeções dos economistas consultados pela agência Lusa, que esperavam uma expansão homóloga do PIB entre 1,5% e 1,9%, e superam as do Governo, que, no Orçamento do Estado para 2025 (OE2025), projetou um crescimento de 1,8%.

No conjunto do ano 2024, a procura interna apresentou um contributo positivo para a variação anual em volume do PIB superior ao observado no ano anterior, "refletindo a aceleração das despesas de consumo final, tendo o investimento desacelerado".

Por sua vez, o contributo da procura externa líquida foi negativo, após ter sido positivo nos dois anos anteriores, tendo as importações de bens e serviços em volume acelerado, enquanto as exportações mantiveram um crescimento próximo do observado no ano anterior.

