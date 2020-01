Moçambique ratifica donativos de 139 ME para infraestruturas no Centro e Norte do país O Conselho de Ministros de Moçambique ratificou hoje três donativos que totalizam 139 milhões de euros da Associação para o Desenvolvimento Internacional (ADI), destinados ao apoio a infraestruturas destruídas pelas calamidades naturais nas regiões Centro e Norte do país. economia Lusa economia/mocambique-ratifica-donativos-de-139-me-para-_5e14da947d80d11be4b80cb7





O donativo destina-se ao financiamento do desenvolvimento do projeto integrado de estradas rurais, disse Ana Comoana, porta-voz do Conselho de Ministros.

As áreas cobertas pelo projeto são a reabilitação e manutenção de estradas, pontes e valas de drenagem nas províncias de Nampula e Cabo Delgado, no Norte, Manica e Sofala, no Centro.

O projeto vai ainda cobrir o serviço piloto de melhoria de transporte rural, capacitação de instituições e técnicas e emergência, em caso de necessidade.

Outro donativo hoje ratificado entre o executivo e a ADI foi acordado em 18 de novembro de 2019 e está orçado em 35 milhões de dólares (31 milhões de euros).

A verba será destinada ao financiamento adicional do projeto de proteção social e apoio as emergências, inundações e ciclones, e cobre a área de capacitação técnica e fortalecimento institucional e serviços públicos.

O Governo ratificou ainda a resolução do acordo de 10 milhões de dólares (8,9 milhões de euros) entre o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento e a ADI para a proteção social e apoio às situações de emergência.

