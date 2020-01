Moçambique ratifica donativos de 139 ME para infraestruturas no Centro e Norte do país O Conselho de Ministros de Moçambique ratificou hoje três donativos que totalizam 139 milhões de euros da Associação para o Desenvolvimento Internacional (ADI), destinados ao apoio a infraestruturas destruídas pelas calamidades naturais nas regiões Centro e Norte do país. economia Lusa economia/mocambique-ratifica-donativos-de-139-me-para-_5e14d326fc58531c1bc3f059





O donativo destina-se ao financiamento do desenvolvimento do projeto integrado de estradas rurais, disse Ana Comoana, porta-voz do Conselho de Ministros.

As áreas cobertas pelo projeto são a reabilitação e manutenção de estradas, pontes e valas de drenagem nas províncias de Nampula e Cabo Delgado, no Norte, Manica e Sofala, no Centro.