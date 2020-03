Moçambique e Estados Unidos querem colaborar na segurança portuária Maputo, 04 mar 2020 (Lusa)- Moçambique e Estados Unidos da América (EUA) manifestaram hoje a intenção de trocar experiências e colaborar na área de segurança portuária, assumindo-a como um desafio comum em todo mundo. economia Lusa economia/mocambique-e-estados-unidos-querem-colaborar-_5e5fbb2b95e8c819450da65d





"O que realmente queremos são colaborações e parcerias [com parte moçambicana]", disse Howard Vacco, um dos responsáveis pela Equipa Internacional de Segurança Portuária da Guarda Costeira dos EUA.

O responsável falava momentos após um encontro com oficiais seniores do Ministério dos Transportes e Comunicações (MTC), Instituto Nacional da Marinha (Inamar) e do porto de Maputo, no âmbito de uma visita que uma equipa da Guarda Costeira dos Estados Unidos efetuou ao porto da capital moçambicana.