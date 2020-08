"Mantemos a nossa previsão de que o Banco de Moçambique vai manter a sua taxa de juro em 10,25% durante 2021", lê-se num comentário à decisão de manter a taxa, tomada na quinta-feira pelo Comité de Política Monetária do banco central.

No comentário, enviado aos clientes e a que a Lusa teve acesso, a consultora detida pelos mesmos donos da agência de notação financeira Fitch Ratings escreve que "a produção económica deverá ter batido no fundo no segundo trimestre deste ano, e vai recuperar gradualmente nos próximos meses, limitando a necessidade para mais cortes".

Na quinta-feira, o banco central manteve a taxa de juro nos 10,25%, depois de dois cortes em abril e junho, no valor cumulativo de 250 pontos-base.

"Apesar do impacto da covid-19 na procura interna, o governador Rogério Zandamela enfatizou os crescentes riscos à subida da inflação, que surgem da depreciação do metical e do gradual aumento dos preços do petróleo", escrevem os analistas.

Os especialistas notam que depois do crescimento negativo de 3,25% no segundo trimestre, a economia deverá recuperar e chegar ao final do ano nos 0,2%, acelerando para 3,6% em 2021.

A inflação, antecipam os analistas, deverá ficar nos 3,2% em média este ano e nos 4,6% em 2021, revelando uma subida face aos 2,8% registados no ano passado, bem abaixo da média de 7,8% registada entre 2010 e 2019.

