"Das necessárias anuais de intervenção para assegurar uma rede de estradas em condições boas e seguras de transitabilidade, estima-se [um financiamento] de 53 mil milhões de meticais (726,7 milhões de euros). Porém, a média dos recursos alocados no setor de estradas tem sido de cerca de 16 mil milhões de meticais (82,2 milhões de euros)", disse o secretário de Estado dos Transportes.

Chinguane Mabote falava à margem reunião anual da avaliação do Programa Integrado do Setor de Estradas, em Maputo, e defendeu que, para o uso "racional" de recursos financeiros "limitados", é necessário priorizar o desenvolvimento do conhecimento e fortalecimento institucional da área dos transportes, "para assegurar um melhor equilíbrio entre o resultados dos projetos e o valor do dinheiro aplicado".

O secretário dos Transportes explicou ainda que os recursos disponibilizados anualmente cobrem apenas cerca de 30% das necessidades do setor.

Moçambique tem uma rede de estradas com 30.464 quilómetros, mas apenas 7.344 quilómetros (cerca de 25%) são asfaltadas.

