"A cobrança da receita do Estado foi de 198 mil milhões de meticais (2,6 mil milhões de euros), correspondente a 74.6% da meta anual, contra 168 mil milhões de meticais (2,2 mil milhões) cobrados em 2020", referiu hoje Filimão Suaze.

Do lado da despesa, a despesa realizada até final de setembro ascendia "a 174.918,3 milhões de meticais, correspondente a uma realização de 71.9% do Orçamento de Estado de 2021, contra 161.963,1 milhões de meticais" no mesmo período de 2020, ou seja, mais 8%.

O responsável falava à comunicação social em Maputo, após mais uma sessão do Conselho de Ministros, em que foram analisados o Plano Económico e Social e o Relatório da Execução do Orçamento do Estado.

Para o Governo moçambicano, apesar de fatores adversos, o balanço da estabilidade macroeconómica do país é positivo, destacando um aumento das reservas internacionais líquidas e a estabilidade da inflação, abaixo dos 5% previstos para este ano.

"Apesar de fatores adversos, registou-se estabilidade macroeconómica interna, caracterizada pelo aumento das reservas internacionais líquidas para seis meses de cobertura [das importações] e estabilidade da inflação, ao se situar em 4,86%, abaixo dos 5% previstos para o ano de 2021", disse Filimão Suaze.

Segundo a fonte, dos 428 indicadores do Plano Económico e Social de 2021, em 49% (208) a meta foi alcançada na totalidade e em 24% (102) os objetivos foram atingidos parcialmente.

