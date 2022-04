O diplomata português fez o anúncio no final de uma audiência com o Presidente de Angola, João Lourenço, que recebeu igualmente o presidente da comissão executiva da instituição bancária portuguesa Caixa Geral de Depósitos, Paulo Macedo.

"É a primeira visita bilateral que efetua neste cargo e neste momento como embaixador de Portugal o meu foco é trabalhar para essa visita, dar-lhe conteúdo e dar sequência a esta prioridade no reforço do nosso relacionamento bilateral", referiu.

Francisco Alegre referiu que quando apresentou as cartas credenciais foi-lhe lançado um repto pelo Presidente angolano no sentido de Portugal desempenhar um papel importante no processo de diversificação da economia de Angola.

Francisco Alegre disse que tem efetuado visitas a várias empresas portuguesas, não só do setor da construção e da distribuição, mas também as focadas na indústria.

"Empresas que criam muitos empregos de qualidade em Angola e para este robustecimento da presença económica portuguesa em Angola e para conseguirmos atrair para aqui investimentos de empresas de referência portuguesa é também fundamental termos músculo financeiro (...), essa presença do maior banco português em Angola tem uma importância estratégica", salientou, referindo-se à Caixa Geral de Depósitos.

NME // LFS

Lusa/Fim