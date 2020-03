Mitsubishi Fuso suspende produção no Tramagal por duas semanas A fábrica da Mitsubishi Fuso Truck Europe (MFTE) vai suspender a partir de segunda-feira, dia 23, a produção automóvel no Tramagal (Abrantes) por duas semanas, anunciou hoje a empresa, uma medida para prevenir a expansão do Covid-19. economia Lusa economia/mitsubishi-fuso-suspende-producao-no-tramagal_5e73c770fed2021973adf7e4





Em comunicado, a empresa instalada no concelho de Abrantes, maior exportadora do distrito do Santarém, faz saber que, no seguimento da "decisão do Grupo Daimler de parar a produção na maior parte das suas unidades na Europa, a fábrica portuguesa localizada em Tramagal decidiu suspender toda a atividade produtiva a partir de segunda-feira".

"Esta paragem tem a duração de duas semanas e manter-se-á até dia 05 de abril", acrescenta, tendo feito notar que "os serviços mínimos essenciais manter-se-ão, em especial através do recurso ao trabalho remoto".

Segundo a mesma nota informativa, "apesar de até ao momento não ter sido detetado nenhum caso de Covid-19, a administração da fábrica procura desta forma minimizar o risco de propagação do vírus".

Por outro lado, acrescenta, o "encerramento de alguns fornecedores importantes também inviabiliza a continuação do normal funcionamento da cadeia de abastecimento" da MFTE.

A empresa dá ainda conta que dispõe de uma "equipa em permanente monitorização e reavaliação da situação" e que "novas medidas podem ser tomadas sempre que necessário", tendo sublinhado que o "reatamento da normal produção acontecerá logo que as condições melhorem".

A fábrica da MFTE em Tramagal é o centro de produção da FUSO na Europa e emprega cerca de 400 trabalhadores diretos, integrando a Daimler Truck, a maior construtora mundial de veículos pesados.

Em 2019 fabricou 11.036 veículos Canter, sendo mais de 90% para exportação para o mercado europeu e também para os Estados Unidos, Israel, Turquia e Marrocos.

A empresa faturou cerca de 222 milhões de euros em 2019, sendo o maior exportador do distrito de Santarém.

O surto começou na China, que contabiliza 80.894 infetados, 69.614 recuperações e 3.237 mortos.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 785, mais 143 do que na quarta-feira. As mortes no país são três, assim como o número de doentes recuperados.

Entre os casos confirmados, 696 estão a recuperar em casa e 89 estão internados, dos quais 20 em Unidades de Cuidados Intensivos. Até quarta-feira havia ainda 6.061 casos suspeitos e 8.091 contactos sob vigilância das autoridades de saúde.

Portugal encontra-se desde as 00:00 de hoje em estado de emergência e assim se manterá até às 23:59 do dia 02 de abril, o que prevê a possibilidade de confinamento obrigatório e compulsivo dos cidadãos em casa, assim como restrições à circulação na via pública.

