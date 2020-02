Missão do FMI em Moçambique para analisar relacionamento com o país Uma missão do Fundo Monetário Internacional (FMI) está em Maputo para analisar o relacionamento com Moçambique, anunciou hoje o Ministério da Economia e Finanças, numa altura em que a retoma de apoios ao país parece mais provável. economia Lusa economia/missao-do-fmi-em-mocambique-para-analisar_5e4025cd84a139129957e6e4





A agenda de reuniões vai servir para "passar em revista o relacionamento atual e futuro de Moçambique com o FMI", anuncia o Ministério.

A delegação do fundo, chefiada pelo diretor-geral adjunto Tao Zhang, reúne-se na segunda-feira com o ministro da Economia e Finanças, Adriano Maleiane, e o governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela.