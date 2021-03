"A importância social e económica da ferrovia e o papel que esta pode desempenhar no combate às alterações climáticas estará no topo da agenda" do encontro,organizado no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da UE e que será presidido pelo ministro Pedro Nuno Santos a partir de Lisboa.

O encontro realiza-se um dia depois do lançamento oficial do Ano Europeu do Transporte Ferroviário, que, segundo disse à Lusa o secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Delgado, pretende destacar a ferrovia como "instrumento fundamental" para atingir as metas do Pacto Ecológico Europeu.

Além dos ministros dos 27, a reunião contará ainda com a presença dos ministros dos Transportes da Suíça e da Noruega, enquanto membros da Associação Europeia de Comércio Livre (EFTA, na sigla em inglês), e da comissária europeia dos Transportes, Adina Valean.

A videoconferência terá início às 08:30 (hora de Lisboa) e está prevista uma conferência de imprensa com o ministro das Infraestruturas e da Habitação e a comissária europeia pelas 12:45.

