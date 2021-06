"Em conformidade com as disposições da Constituição, o Presidente da República, Abdelmadjid Tebboune, nomeia Aimene Benabderrahmane como primeiro-ministro, que fica encarregado de prosseguir com as consultas com os partidos políticos e com a sociedade civil para formar um Governo o mais brevemente possível", lê-se num comunicado da presidência argelina.

A nomeação de Benabderrahmane, de 60 anos, traduz a vontade do poder executivo em pôr cobro à grave crise socioeconómica com que a Argélia se confronta.

Benabderrahmane sucede a Abdelaziz Djerad, que, nos últimos dias, não conseguiu lidar com a situação de crise da primeira economia do Magrebe, que se baseia essencialmente nos rendimentos das exportações de petróleo.

Em funções desde 28 de dezembro de 2019, Djerad, de 67 anos, apresentou a 24 deste mês a sua demissão e a do Governo a Tebboune, tendo ficado a gerir os assuntos correntes até à nomeação de um novo primeiro-ministro.

O chefe de Estado argelino agradeceu a Djerad por ter liderado o Governo "em condições difíceis", em particular devido à pandemia de Covid-19.

Em janeiro passado, Tebboune criticou publicamente a governação de Djerad, ao expressar insatisfação pela inação do executivo.

