"Atendendo às circunstâncias e a importância de preservar o SNS, a Ministra da Saúde aceitou o pedido de demissão. O novo Diretor Executivo do SNS será anunciado nos próximos dias", pode ler-se, numa nota enviada pelo ministério.

O pedido de demissão surgiu na sequência de uma investigação da estação SIC divulgada hoje, que denunciou que António Gandra D'Almeida acumulou, durante mais de dois anos, as funções de diretor do INEM do Norte, com sede no Porto, com as de médico tarefeiro nas Urgências de Faro e Portimão, referindo que a lei diz que é incompatível.

DMC // RBF

Lusa/Fim