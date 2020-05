No comunicado divulgado pela empresa norte-americana MGM Resorts, que detém parte do capital da MGM China, o grupo apontou que a receita líquida em Macau se cifrou em 272 milhões de dólares (247 milhões de euros).

O MGM China apresentou ainda prejuízos de 22 milhões de dólares (20 milhões de euros) de EBITDA ajustado (resultados antes de impostos, juros, depreciações e amortizações), nos primeiros três meses do ano.

Na sexta-feira, as autoridades de Macau anunciaram que as receitas do jogo no território caíram em abril 96,8%, em relação a igual período de 2019.

Os dados divulgados pela Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ) indicam também uma descida de 68,7% nos quatro primeiros meses do ano, depois de em fevereiro se terem registado perdas históricas nas receitas do jogo num mês em que os casinos estiveram fechados durante pelo menos 15 dias.

O montante global gerado de janeiro a abril de 2020 foi de 31,24 mil milhões de patacas (3,59 mil milhões de euros), menos 68,49 mil milhões de patacas (7,87 mil milhões de euros) do registado nos quatro primeiros meses de 2019.

Com os vistos turísticos da China para Macau suspensos, o número de visitantes provenientes do interior da China caiu em março tendo baixado 96,3%, em termos anuais, segundo os últimos dados oficiais.

A partir de janeiro, Macau começou por registar uma primeira vaga de dez casos. Depois de 40 dias sem identificar novos casos, o território detetou a partir de 15 de março mais 35, todos eles importados. Macau cumpre hoje o 25.º dia consecutivo sem registar novos casos.

