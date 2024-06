O reforço de circulação contempla viagens em veículos duplos e operação contínua em todas as linhas, exceto na Linha Violeta (E), que encerrará no horário normal, à 01:00, acrescenta a Metro do Porto.

"Devido ao tradicional fogo de artifício e à concentração de pessoas no Jardim do Morro, em Vila Nova de Gaia, a circulação na Ponte Luís I será interrompida entre as 23:30 e a 01:00", assinala ainda a empresa sobre o período de circulação das composições.

Lê-se ainda no comunicado que, "durante este intervalo, o serviço na Linha Amarela (D) é garantido com circulações no trajeto Hospital São João - São Bento e a partir de General Torres", sendo retomada a "operação comercial assim que as condições de segurança estiverem asseguradas, o que se prevê ocorra por volta da 01:00".

Na segunda-feira, o Metro do Porto implementará a oferta de domingo/feriado, acrescenta a nota de imprensa.

Em 2023, a procura pelo serviço do metro na noite de 23 de junho "materializou-se em 139 mil validações adicionais e, agora, a expectativa é que um número idêntico seja atingido", estima a empresa, sugerindo que sejam comprados ou carregados "antecipadamente os títulos Andante necessários para as viagens na noite e no dia de São João".

As festas de São João concentram-se, este ano, em três locais emblemáticos da cidade: Palácio de Cristal, Largo do Amor de Perdição (na Cordoaria) e na Casa da Música.

O momento alto da noite, o fogo de artifício pelas 00:00 de dia 24, vai, sobre o rio Douro, colorir os céus do Porto e de Vila Nova de Gaia durante 16 minutos, fruto de um investimento de 72.900 euros partilhado pelos municípios das duas cidades.

Ao longo das semanas que antecedem a noite de São João estão previstos vários espetáculos em jardins e praças das freguesias da cidade, como na Alameda das Fontainhas (Bonfim), o parque de estacionamento da Casa de Salgueiros (Paranhos), o Jardim Sarah Afonso (Ramalde), a Praça da Corujeira (Campanhã), a Esplanada do Castelo (Foz) e no Largo da Praia (Miragaia).

Ao contrário de outros anos, a rotunda da Boavista não terá a habitual zona de diversões "devido a constrangimentos logísticos" das obras da Metro do Porto, assinalou no final de maio o presidente da câmara.

