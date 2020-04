De acordo com os dados da Associação dos Fabricantes Europeus de Automóveis (ACEA), cerca de 567.000 carros novos foram colocados nas estradas da União Europeia em março.

Em Itália, a queda foi de 85,4%, em França 72,2% e em Espanha 69,3%, com a Alemanha a limitar levemente os danos (-37,7 %).

No que diz respeito ao mercado do Reino Unido, a queda foi de 44,4%.

"Com as medidas de contenção decididas na maioria dos mercados a partir da metade do mês, a grande maioria dos revendedores europeus fechou na segunda quinzena de março", lembrou a ACEA na sua atualização mensal.

O grupo alemão Volkswagen (que também inclui as marcas Skoda, Audi, Seat e Porsche), número um da Europa, viu as vendas caírem 46,2% em março.

Quanto aos fabricantes franceses, tal como nos meses anteriores, o grupo Renault (com Alpine, Dacia, Lada) caiu mais do que o mercado europeu, com entregas abaixo de 64,7%.

O mesmo aconteceu com o seu rival francês PSA (Peugeot, Citroën, DS, Opel, Vauxhall), com uma queda de 68,1%.

