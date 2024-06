"A conclusão bem-sucedida desta transação, mais de 12 meses após o acordo ter sido anunciado pela primeira vez, em março de 2023, constitui um marco significativo na recuperação e revitalização da empresa de assistência em escala, com impacto em toda a economia nacional", lê-se numa nota publicada hoje no 'site' da Menzies.

Segundo salienta, a conclusão do negócio "reafirma o compromisso da Menzies em reforçar a capacidade de 'handling' em toda a rede de aviação em Portugal, em parceria com a TAP, que mantém uma participação de 49,9% no negócio".

A Groundforce Portugal passará a assumir a designação Menzies Aviation, integrando aquela que se apresenta como "a maior empresa de serviços de aviação do mundo, com 45.000 colaboradores e operações em mais de 290 locais em mais de 65 países, em seis continentes".

"Juntamente com a TAP, a Menzies Aviation investirá em tecnologia avançada, num movimento estratégico para sublinhar o seu empenho em elevar padrões, aumentar a eficiência e garantir um crescimento sustentado. Também apoiará o desenvolvimento do pessoal à medida que a empresa fortalece a sua presença no sul da Europa", lê-se na nota hoje divulgada.

Com mais de 4.000 funcionários em cinco aeroportos -- Humberto Delgado em Lisboa, Francisco Sá Carneiro no Porto, Gago Coutinho em Faro, Cristiano Ronaldo na Madeira e do Porto Santo, na Madeira -- a Groundforce Portugal gere anualmente mais de 100.000 movimentos de aeronaves, prestando serviços de gestão de carga em terra e no ar a várias companhias aéreas.

Após a conclusão do negócio, a Menzies diz assegurar uma quota de mercado de 65% em Portugal.

Citado no comunicado, o presidente ('chairman') da Menzies Aviation afirma que "o anúncio de hoje é o culminar de um processo de um ano para transferir a propriedade e avançar com a revitalização do setor da aviação português".

"Estamos empenhados no nosso investimento estratégico na região, preparando o caminho para um futuro onde a inovação e a excelência ocupam um lugar central. Este marco abre um novo capítulo para a Menzies em Portugal e na região do sul da Europa e estamos ansiosos por trabalhar em conjunto para fornecer serviços de alta qualidade em toda a rede de aviação do país", sustenta Hassan El-Houry.

Por sua vez, o presidente executivo (CEO) da Menzies Aviation, Philipp Joeinig, assume a "satisfação" por "embarcar num negócio emocionante em Portugal, trabalhando com a TAP Portugal e com os novos colaboradores para fornecer serviços de aviação excecionais, mantendo o compromisso com a segurança, proteção e excelência".

"A integração dos funcionários da Groundforce Portugal na Menzies é ansiosamente aguardada, uma vez que a sua experiência será inestimável para promover o crescimento e a expansão do setor da aviação em Portugal", acrescenta.

A TAP pediu em 2021 a insolvência da Groundforce, num processo cuja lista provisória de credores apontava, nessa altura, para cerca de 154 milhões de euros em dívidas. Posteriormente, segundo o plano, as dívidas reconhecidas fixaram-se em 136,2 milhões de euros.

A Menzies prevê um investimento inicial de 12,5 milhões de euros na Groundforce.

PD (ALN) // CSJ

Lusa/Fim