"O resultado líquido no semestre atingiu -8,5 milhões de euros, melhorando de forma expressiva face aos -14,4 milhões de euros verificados no período homólogo de 2020", refere a Media Capital, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) na quarta-feira à noite.

Entre janeiro e junho, os rendimentos operacionais ascenderam a 72,8 milhões de euros, "o que representa um crescimento de 32%" face a igual período do ano passado.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) do grupo, ajustado de gastos com provisões e reestruturações, atingiu os dois milhões de euros negativos, uma melhoria face aos 9,9 milhões de euros negativos um ano antes.

O EBITDA atingiu 4,4 milhões de euros negativos no semestre, o que compara com 11,2 milhões de euros negativos no período homólogo.

