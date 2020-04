Mata algarvia escolhida para projeto europeu que valoriza costa do Mediterrâneo A Mata Nacional das Dunas Litorais de Vila Real de Santo António foi escolhida como área piloto a nível nacional para integrar o projeto europeu "INHERIT", destinado a valorizar e proteger áreas naturais costeiras do Mediterrâneo, foi hoje anunciado. economia Lusa economia/mata-algarvia-escolhida-para-projeto-europeu-_5e95b162afeab631d5d2fd10





O Projeto europeu "INHERIT - Estratégias Turísticas Sustentáveis para Conservar e Valorizar o Património Natural Mediterrânico e Marítimo" é cofinanciado pelo programa "Interreg Med", através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), tem 15 parceiros em 10 países e conta com a Associação de Desenvolvimento do Património de Mértola (ADPM) como entidade gestora em Portugal, contextualizou Fernanda Silva, técnica da associação responsável pelo projeto.

A ADPM escolheu a mata de Vila Real de Santo António, no distrito de Faro, para ser a primeira área natural protegida portuguesa a poder receber o selo de "área INEHERITURA", em colaboração com o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) e a Associação de Desenvolvimento do Baixo Guadiana (Odiana), que tem trabalhado na criação de percursos pedestres, de cicloturismo e de observação de aves para preservar e desenvolver a área dos três municípios que a integram -- Alcoutim, Castro Marim e Vila Real de Santo António, acrescentou Fernanda Silva.