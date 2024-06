"Gostava de recordar que foi exatamente por força dos fundos que nós conseguimos recuperar de uma situação de atraso, porque não tem outro nome, em matéria de competências, diferenciação de estudos, face a outros países europeus", alegou.

Na sua intervenção no Encontro Europa, que decorreu em Viseu, na aula magna do Instituto Politécnico que ficou "a meio gás", a candidata a eurodeputada aludiu à elevada taxa de analfabetismo que Portugal registava há 50 anos, "quando se instalou a democracia".

"Mesmo em 1981, o ano mais próximo para o qual há números face à nossa adesão à Comunidade Económica Europeia, a taxa de analfabetismo em Portugal atingia quase os 20%", acrescentou.

Segundo Marta Temido, nos últimos nove anos, Portugal passou de 40 para 50% de jovens com 20 anos no ensino superior.

"O que nós andamos! Hoje são 400 mil os jovens com 20 anos que frequentam o ensino superior. É isto que é a Europa, é nós podermos desenvolver ao máximo as nossas capacidades, as nossas competências e termos os fundos de coesão, não só ao serviço do betão, mas daquilo que é a melhoria da nossa capacidade de desenvolvimento, da nossa capacidade produtiva", acrescentou.

No seu entender, e à semelhança do que "ensinou António Guterres", "não há nada melhor do que a educação como motor social para combater a desigualdade".

"Deste sonho nós não prescindimos", garantiu.

Ao longo da sua intervenção, Marta Temido deixou também um desafio para, na segunda semana de campanha que se vai iniciar, "todos recordarem bem o exemplo da militância de Jorge Coelho".

"Da sua capacidade de combate, de ser positivo, de ser afirmativo, de afirmar as diferenças e fazer os socialistas e todos os outros que nos acompanham neste projeto, de uma sociedade melhor e mais justa: de andar para a frente. Vamos à proxima semana com o trabalho de Jorge Coelho sempre presente no nosso espírito e nos nossos corações", concluiu.

CMM // SF

Lusa/fim