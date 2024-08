"A Marinha Portuguesa, através do Centro de Operações Marítimas e de quatro navios, esteve a monitorizar e a acompanhar até ao dia de ontem, 04 de agosto, três navios de nacionalidade russa que se encontravam a navegar na Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Portugal", lê-se no comunicado divulgado pela Marinha.

De acordo com o ramo, dois navios russos, denominados 'Yaz' e 'General Skobelev', iniciaram a sua navegação ao longo da Zona Económica e Exclusiva do continente, rumo ao Mar Mediterrâneo, na passada sexta-feira, 02 de agosto, "e em simultâneo, no sentido contrário, encontrava-se a navegar o reabastecedor de esquadra 'Kola' que tem como principal missão permitir a sustentabilidade no mar das operações navais russas".

Para esta missão, o Centro de Operações Marítimas ativou quatro Navios da República Portuguesa (NRP): o Bartolomeu Dias, o Setúbal, o Oríon e o Cassiopeia.

A Marinha realça que este acompanhamento foi um "esforço conjunto" com a Força Aérea, "que empenhou a aeronave de patrulha Marítima P3-C".

O ramo termina o comunicado realçando que através destas ações de monitorização e vigilância, a Marinha "garante a defesa e segurança dos espaços marítimos sob soberania, jurisdição ou responsabilidade nacional, contribui para a proteção dos interesses de Portugal e das suas infraestruturas críticas e, simultaneamente, assegura o cumprimento dos compromissos internacionais assumidos no quadro da Aliança Atlântica".

