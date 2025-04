No entanto, comparando com o trimestre anterior, este indicador que mede a diferença entre o custo de compra do petróleo e o preço de venda dos produtos refinados, como a gasolina e o gasóleo, subiu 7%, de acordo com os dados operacionais de janeiro a março publicados hoje na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

No mesmo período em análise, a produção petrolífera caiu 3% para 104 mil barris por dia quando comparado com o primeiro trimestre de 2024.

SCR // CSJ

Lusa/Fim