"Hoje tivemos informações também que mais seis pessoas tinham condições para voltarem para as suas casas com resultados negativos", informou o diretor de Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Noel Barreto, Jorge Noel Barreto, na conferência de imprensa, na cidade da Praia, de balanço diário da pandemia da covid-19 no país.

O porta-voz do Governo adiantou que essas pessoas estavam em isolamento na Escola de Hotelaria e Turismo de Cabo Verde (EHTCV), na cidade da Praia, um dos hospitais de campanha montados na capital cabo-verdiana.

Com mais esses seis recuperados, a cidade da Praia, o principal foco da doença no país, passa a registar 17 altas, uma morte e tem agora 208 casos ativos do acumulado de 226.

Cabo Verde totaliza 289 casos de covid-19, distribuídos pelas ilhas de Santiago (230), Boa Vista (56) e São Vicente (3).

Do total, 67 doentes recuperaram até agora, o maior número (47) na Boa Vista, mais 17 na ilha de Santiago e todos os três em São Vicente, além de duas mortes, dois doentes transferidos para os seus países de origem, com o país a totalizar 218 doentes ativos.

Cabo Verde cumpre até às 24:00 de 14 de maio o terceiro período de estado de emergência, apenas em vigor nas ilhas de Santiago e da Boa Vista, e ainda hoje o Presidente da República vai anunciar se será ou não prorrogado.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 292 mil mortos e infetou mais de 4,2 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de 1,4 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

RIPE // PJA

Lusa/fim