De acordo com o 'site' daquela entidade, pelas 15:10 estavam 84 operacionais no local, coadjuvados por 27 meios terrestres, tendo sido já cortadas várias ruas na zona industrial do Porto.

Em causa estão a Rua Manuel Pinto de Azevedo e a Avenida AEP no sentido sul-norte, e, de acordo com a Câmara do Porto, a Polícia Municipal está a desviar o trânsito pela Rua Conde da Covilhã.

À Lusa, fonte dos Sapadores Bombeiros do Porto disse ainda não ter informação relativamente a feridos, ao número de pessoas evacuadas do edifício ou à origem do incêndio.

No local estão os Sapadores Bombeiros do Porto, os Bombeiros Voluntários Portuenses, estando também a caminho unidades dos Bombeiros Voluntários de São Mamede de Infesta (Matosinhos), de acordo com a Polícia Municipal.

"Neste momento, o objetivo dos operacionais é conseguir conter o fogo apenas ao perímetro da Auto Sueco", refere uma nota da Câmara do Porto, num combate que está a ser dificultado "pelo vento que sopra de sul", segundo os Sapadores.

