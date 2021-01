"Fechámos 2020 com 157.719 falhas, algo nunca visto no país. Já se antevê que 2021 será um ano de muitas dificuldades em matéria elétrica", disse a presidente da CAPA aos jornalistas.

Segundo Aixa Lopez, desde 01 de janeiro de 2021 continuam a registarem-se falhas diárias no interior do país e em Caracas, algumas delas afetando várias regiões.

O Estado venezuelano onde se registam mais falhas no abastecimento de eletricidade é Zúlia, seguido por Táchira, Mérida, Trujillo, Barinas e Portuguesa, "e a resposta (das autoridades) tem sido sempre a mesma, ou seja, nenhuma", salientou.

Aixa López denunciou que mesmo sem ter uma melhoria no serviço elétrico, os clientes apanharam com "um aumento nas tarifas de energia elétrica de 300%".

Por essa razão, insiste que "não se justifica neste momento aumentar os preços, comerciais e residenciais quando as falhas persistem", recordando que com a pandemia de covid-19, "as empresas não funcionam a 100%".

"Inclusive, nos primeiros 10 dias de 2021, registaram-se falhas constantes, não apenas em Caracas, mas a nível nacional, com regiões sem serviço elétrico entre 12 a 14 horas diárias", disse.

A presidente do CAPA explicou ainda que "em Caracas continuam as descidas (de voltagem) que afetam os eletrométricos" e que há localidades da capital que registam até 10 quedas de voltagem durante o dia.

El Recreo, Altagracia, La Pastora, San Bernardino, La Candelária e El Valle, são as localidades da zona da capital com mais quedas de voltagem, seguidos pelo municípios de Baruta, Chacao e El Hatillo, do vizinho Estado de Miranda, que faz parte do leste de Caracas.

"Lamentavelmente chegámos a 2021, com a mesma desculpa, de que as falhas são um problema de sabotagem, que foram os americanos e (as autoridades) não se focam nos problemas", disse.

Em 05 de janeiro último um apagão deixou a cidade de Caracas e pelo menos dez Estados da Venezuela parcialmente às escuras, com as autoridades do país a denunciarem um novo ataque ao sistema elétrico do país.

Segundo as rádios locais e utilizadores das redes sociais, o primeiro apagão de 2021 afetou os Estados de Miranda, Arágua, Lara, Carabobo, Zúlia, Bolívar, Sucre, Táchira, Vargas e Nova Esparta.

"Sofremos um ataque contra o sistema elétrico nacional, hoje, 05 de janeiro, que afetou o sistema de transmissão de Pátio Guri (a principal central hidroelétrica do país, situada a 680 quilómetros a sudoeste de Caracas) e originou a perda de carga (energia) em setores da cidade capital e em outros estados do país", anunciou a vice-Presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, na sua conta do Twitter.

Em 07 de março de 2019, ocorreu o maior apagão da história da Venezuela: uma falha na Central Hidroelétrica Simón Bolívar deixou o país totalmente às escuras durante cinco dias.

Um ano depois, em 25 de março de 2020, voltou a registar-se outro grande apagão que afetou pelo menos 16 Estados e parte do Distrito Capital.

A 06 de maio de 2020, 19 dos 24 Estados da Venezuela ficaram total ou parcialmente às escuras devido a um apagão que afetou também a Internet e as comunicações telefónicas.

E treze dias depois um apagão voltou a deixar a cidade de Caracas e mais de metade do país às escuras.

A 12 de outubro de 2020, sete Estados (Carabobo, Arágua, Vargas, Zúlia, Lara, Yaracuy e Miranda) ficaram às escuras.

A 04 de novembro de 2020, pelo menos 13 regiões (Distrito Capital, Lara, Falcón, Guárico, Carabobo, Zúlia, Arágua, Miranda, Portuguesa, Mérida, Táchira, Trujillo, Yaracuy e inclusive no Estado de La Guaira) ficaram parcialmente às escuras, com os clientes a queixarem-se de súbitas variações no abastecimento da eletricidade e a recear avarias nos equipamentos domésticos.

