O campo e golfe do Santo da Serra também foi nomeado "Melhor Buraco Par 3 do Mundo" numa lista de locais emblemáticos organizado pelo World Golf Awards e foi reconhecido pela sua preocupação com o meio ambiente com o título "Melhor Sistema de Captação de Água Sustentável do Mundo", informou a organização em comunicado.

Ainda o Palheiro Golf, nos arredores do Funchal, recebeu o prémio de "Melhor Clubhouse Panorâmico do Mundo" devido às vistas que tem sobre a cidade e o Oceano Atlântico.

No documento em que são divulgados os premiados, o secretário regional da Economia, Turismo e Cultura e presidente da Associação de Promoção da Madeira, Eduardo Jesus, considera que a atribuição do prémio à região "é uma honra e, sobretudo uma recompensa pelo trabalho que tem vindo a ser desenvolvido em prol do fomento, da promoção e da comunicação desta modalidade".

"Hoje em dia temos três campos de golfe verdadeiramente excecionais na Região, desenhados por alguns dos nomes mais sonantes na área, perfeitamente integrados na nossa paisagem que é única, e estamos já a construir o quarto campo, desta vez na ponta oeste da Madeira", salienta o governante insular.

Eduardo Jesus realça que,"nos últimos anos, a associação tem vindo a desenvolver um trabalho de reforço da comunicação de cada um dos vários campos e, através do projeto Madeira Golf Passport, tem elevado a promoção desta modalidade ao nível mundial".

Para o secretário regional, "este prémio que volta a ser atribuído à Região, é o consolidar da aposta que tem sido feita nesta modalidade e é também uma responsabilidade acrescida para continuar a posicionar a Madeira como um destino de golfe único no mundo".

Por seu turno, o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, já saudou a atribuição destes prémios à Madeira, por "reforçar a projeção turística da região a nível internacional".

AMB // NS

Lusa/fim