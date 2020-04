Perante os deputados na Assembleia Legislativa, o chefe do executivo assumiu que as operadoras de jogo no território provavelmente não vão expandir os seus 'resorts' integrados nem construir novos edifícios, uma vez que contratos de concessão para a exploração de jogo expiram em 2022.

Razão pela qual o Governo vai aproveitar este período de forma proativa, disse.

O território vai "desenvolver as infraestruturas públicas no sentido de evitar uma eventual concorrência aos recursos humanos e ao material de construção, tendo em conta que depois da concessão de novos contratos de jogo em 2022 as operadoras de jogo apostarão novamente em mais projetos", apontou o Governo.

O objetivo, disse Ho Iat Seng, passa ainda por construir novas habitações nos novos aterros, com uma área de 138 hectares.

As novas Linhas de Ação Governativa apresentadas pelo novo executivo referem que "serão iniciadas, com a brevidade possível, a conceção e a subsequente execução da obra da linha do metro ligeiro de ligação ao posto fronteiriço de Hengqin", sobre o qual Macau tem jurisdição desde 18 de março, fatores importantes para potenciar a novo desafio proposto a Macau.

Intensificar a construção de diversas obras, designadamente as relacionadas com os transportes urbanos, a habitação pública e as instalações governamentais; reforçar a fiscalização na gestão do erário público; e revitalizar o setor do turismo e do lazer são três das prioridades prometidas por Ho Iat Seng na apresentação das Linhas de Ação Governativa para 2020.

