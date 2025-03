Na edição do ano passado, Macau tinha conquistado mais dois restaurantes com estrelas Michelin, totalizando 15 estabelecimentos distinguidos na classificação do guia.

O restaurante "Sushi Kissho by Miyakawa", no 'resort' Galaxy Macau, entrou para o grupo dos estabelecimentos com uma estrela, enquanto "Zuicho", no Grand Lisboa Palace, "Mizumi", no Wynn Palace, e "Aji", no MGM Cotai, foram promovidos de "selecionado" a uma estrela.

Onze restaurantes, contra oito em 2024, apresentam agora uma estrela Michelin, incluindo "Five Foot Road" (MGM Cotai), "Lai Heen" (Galaxy), "8 1/2 Otto e Mezzo - Bombana" (Galaxy), "Sushi Kinetsu" (City of Dreams), "Pearl Dragon" (Studio City), "Ying" (hotel Altira), "Zi Yat Heen" (hotel Four Seasons).

Dois restaurantes de Macau, "Robuchon au Dôme" no hotel-casino Grand Lisboa, e "Jade Dragon", no 'resort' City of Dreams, mantiveram três estrelas Michelin.

Por outro lado, Macau passou a ter seis restaurantes com duas estrelas, com a promoção do estabelecimento Chef Tam's Seasons, no 'resort' Wynn Palace, que no ano passado tinha uma estrela.

Cinco mantiveram duas estrelas: "The Huaiyang Garden" (The Londoner), "Alain Ducasse at Morpheus" (City of Dreams), "The Eight 8" (Grand Lisboa), "Feng Wei Ju" (hotel StarWorld) e "Wing Lei" (Wynn Macau).

Na distinção "bib gourmand", conferida aos restaurantes que oferecem menus de três pratos por menos de 400 patacas (quase 46 euros), Macau passou a ter 11 estabelecimentos em Macau, entre eles o português "O Castiço", mais um do que em 2024.

Além destes, destaque para 28 restaurantes selecionados, incluindo quatro de cozinha portuguesa: "Chiado", "A Lorcha", "Portugália" e "Manuel Cozinha Portuguesa".

A única estrela verde, que distingue uma cozinha sustentável, continuou a ser o restaurante educacional da Universidade de Turismo de Macau, de gastronomia macaense.

Os macaenses são uma comunidade euro-asiática, com raízes em Macau, sendo a maioria dos membros lusodescendentes.

O Guia Michelin de Hong Kong e Macau distinguiu 95 restaurantes com estrelas Michelin, 76 dos quais em Hong Kong e 19 em Macau. A cerimónia de atribuição dos prémios realizou-se no Grand Lisboa Palace, 'resort' da Sociedade de Jogos de Macau (SJM).

