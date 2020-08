"Em 2019, a estimativa preliminar da BP de Macau registou o 'superavit' de 12,1 mil milhões de patacas, destacando-se o saldo positivo de 142,8 mil milhões de patacas [15,1 mil milhões de euros] na conta corrente e um aumento de 83,5 mil milhões de patacas [8,8 mil milhões de euros] nos ativos financeiros líquidos não reserva", indicou a Autoridade Monetária.

Os dados oficiais revelaram um aumento do défice comercial de mercadorias, com as exportações a caírem 8,3% em termos anuais e as importações a crescerem 0,7%.

Se em 2018 o défice era de 91,2 mil milhões de patacas (9,6 mil milhões de euros), em 2019 subiu para os 93,3 mil milhões de patacas (9,9 mil milhões de euros).

A Autoridade Monetária de Macau também destacou que as exportações de serviços diminuíram 1,1% em 2019, justificando o resultado sobretudo com a queda das exportações de serviços turísticos e o decréscimo de 6,5% das importações de serviços.

"Portanto, caiu entre 2018 e 2019 o 'superavit' registado na conta de serviços, de 311,7 mil milhões de patacas [33 mil milhões de euros] para 310,3 mil milhões de patacas [32,8 mil milhões de euros]", assinalaram as autoridades.

Composta pela conta corrente, conta de capital e conta financeira, a BP é um registo estatístico integrado que apresenta os resultados das transações externas.

