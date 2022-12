"Há qualquer coisa que não está a funcionar, não está a funcionar, embora toda a gente a elogie, [dizendo que tem] um potencial enorme, inclusivamente nós. Nós estamos a fazê-la funcionar, mas é só metade. Há muitas coisas que podiam funcionar melhor", disse à Lusa António Trindade, referindo-se ao estabelecimento por Pequim, em 2003, de Macau como plataforma para a cooperação económica e comercial com os países de língua portuguesa (PLP).

"Então não há muitas empresas chinesas em Portugal a fazer atividade económica? E porque é que essas empresas não são as empresas de Macau", questionou o presidente da CESL Asia, que falou à Lusa por ocasião da MIECF 2022 - Fórum e Exposição Internacional de Cooperação Ambiental de Macau, que se realiza entre hoje e domingo.

Trindade deixou outro exemplo: "Conhece alguma empresa auditora de Portugal que esteja em Portugal e Macau e que faça a plataforma? Zero".

A CESL Asia, sediada em Macau, tem cerca de 500 trabalhadores, com áreas de negócio que vão dos serviços às soluções tecnológicas. Começou este ano a comercializar em Hong Kong carne de vaca sustentável produzida no Alentejo, tendo também interesse no mercado do interior da China.

António Trindade apontou dificuldades no acesso a este mercado e defendeu, nesse sentido, a criação de "uma espécie de regime de exceção, como já existe para o CEPA [Acordo de Estreitamento das Relações Económicas e Comerciais entre o Interior da China e Macau], mas especificamente para a plataforma".

O CEPA, criado em 2003, estabelece um relacionamento semelhante a parceiros de comércio livre entre o interior da China e Macau.

"A burocracia pode ter razão de ser, em relação à plataforma é que não tem. Porque é uma empresa de Macau e não será muito complicado assegurar a sanidade, a qualidade do produto, a relevância, etc, porque embora seja uma empresa portuguesa, é uma empresa de uma empresa de Macau e da China, e a China tem carência de carne, de carne sustentável, de proteína animal", reforçou.

Neste caminho em direção ao interior do país, o responsável da CESL Asia defendeu o estabelecimento de uma "cadeia virtual" que englobe várias entidades "que se preocupem com Macau como plataforma".

Trindade mostrou-se otimista com o futuro, realçando que hoje o "discurso do Governo [de Macau] é diferente, é de mudança, de sofisticação, de acrescentar valor".

"Ainda ontem o secretário para a Economia veio dizer: 'não queremos ser conhecidos como um destino de jogo'", lembrou, dizendo esperar que "se desenvolvam as empresas de Macau".

