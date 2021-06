No mês passado, os 115 hotéis e pensões do território, num total de 37 mil quartos, hospedaram 760 mil pessoas, ou mais 552,3% em comparação com o período homólogo do ano passado, indicou a DSEC, em comunicado.

O número de hóspedes da China, 659 mil, aumentou 816,4% relativamente a maio de 2020, enquanto o número de hóspedes locais, 68 mil, subiu 112,3%, indicam os dados oficiais.

No conjunto dos primeiros cinco meses deste ano, a taxa de ocupação média hoteleira foi de 51,3%, mais 21,2 pontos percentuais, relativamente a igual período do ano anterior, de acordo com a mesma nota.

Nesse periodo, os hotéis e pensões de Macau receberam 2.908.000 hóspedes, mais 71,5%, em comparação com o período homólogo.

Os dados sobre hotéis e pensões designados para quarentena foram excluídos na compilação dos resultados.

Suspensos desde o início da pandemia de covid-19, a emissão dos vistos individuais e de grupo da China para o território foi retomada em 23 de setembro de 2020.

Em fevereiro, a responsável pela Direção dos Serviços de Turismo (DST), Helena de Senna Fernandes, avançou que a previsão é que Macau receba em 2021 entre seis a 10 milhões de visitantes, ou seja, perdas entre 74% e 84% em relação aos 39,4 milhões de visitantes registados em 2019.

Macau foi dos primeiros territórios a ser atingido pela pandemia, tendo identificado até agora 54 casos de covid-19, não registando qualquer morte desde o início da pandemia. Nenhum profissional de saúde foi infetado e não foi detetado qualquer surto comunitário.

