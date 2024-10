Num contexto marcado pela queda das taxas de juro, olhando apenas para os dados do terceiro trimestre, o Bank of America lucrou 6.900 milhões de dólares, menos 11,5%, depois de as provisões para perdas de crédito terem subido 25% em termos homólogos, para 1.500 milhões de dólares, contra 1.200 milhões no mesmo período do ano passado.

No entanto, as receitas recuperaram ligeiramente, subindo 0,4% para 25.300 milhões de dólares, devido a receitas de juros positivas e ao crescimento das comissões de banca de investimento e de gestão de ativos.

Num comunicado, o presidente executivo do banco, Brian Moynihan, celebrou os resultados financeiros, que descreveu como "sólidos", e destacou o aumento do número médio de empréstimos e o quinto trimestre consecutivo de crescimento sequencial dos depósitos.

Por área de negócio, a banca de consumo foi a que mais contribuiu para o lucro trimestral do grupo, cerca de 2.700 milhões de dólares, menos 6,9% do que um ano antes, coincidindo com a diminuição das receitas, que caíram 1% para 10.400 milhões de dólares.

O volume de depósitos também diminuiu 4% para 938.000 milhões de dólares, enquanto os empréstimos e adiantamentos diminuíram 4% para 938.000 milhões de dólares.

MC // MSF

Lusa/Fim