Num comunicado enviado ao mercado, o banco britânico afirmou que o seu lucro antes de impostos caiu 7% para 1.517 milhões de libras (1.790 milhões de euros) e que as suas receitas subiram 7% para 4.695 milhões de libras (5.540 milhões de euros).

O rácio entre empréstimos e depósitos situava-se em 96% a 31 de março, sem alterações em relação ao mesmo período do ano anterior, enquanto o rácio CET1 era de 13,5% e os depósitos dos clientes atingiam 487.691 milhões de libras (575.475 milhões de euros).

O presidente executivo do banco, Charlie Nunn, afirmou hoje, citado pela Efe, que, no primeiro trimestre de 2025, "o grupo mostrou uma força sustentada no seu desempenho financeiro".

"Mantivemos a nossa disciplina de custos e a qualidade dos ativos continua a ser resiliente. Continuamos a fazer bons progressos na nossa transformação estratégica e oferecemos aos nossos clientes formas inovadoras de gerir as suas necessidades financeiras e alcançar as suas aspirações financeiras, em linha com o nosso objetivo de ajudar o Reino Unido a prosperar", acrescentou.

