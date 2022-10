Os resultados foram influenciados pelo crescimento da margem financeira em 15% e pela redução dos custos com imparidades em 92%, indica o relatório, que será hoje apresentado em conferência de imprensa.

Além do setor financeiro angolano, o BAI detém participações noutros países de língua oficial portuguesa nomeadamente em Portugal, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, onde houve igualmente um aumento dos resultados líquidos, exceto em Cabo Verde.

O BAI Europa viu o resultado líquido do primeiro semestre subir para 552 mil euros, correspondendo a um aumento de 91 mil euros face ao período homólogo, influenciado pelo crescimento do produto da atividade bancária em 1,4 milhões de euros.

No caso do BAI Cabo Verde, o resultado líquido ascendeu a 195 mil euros que compara com os 364 mil euros do período homólogo, representando uma redução de 46% determinada essencialmente pelo crescimento dos custos de estrutura e agravamento das das imparidades de outros ativos financeiros líquida de reversão e recuperações em 136 mil euros.

O resultado líquido do Banco Internacional de São Tomé e Principe foi de 1,733 milhões euros, representando um crescimento de 597 mil euros, comparativamente ao período homólogo

O BAI tornou-se em junho na primeira empresa cotada na Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA), alienando 10% do seu capital, o que se refletiu numa redução de 3% do stock de depósitos, para 2,449 biliões de kwanzas (5,7 mil milhões de euros), face a dezembro de 2021, devido, essencialmente, à redução dos depósitos em moeda estrangeira (-32%), não obstante o aumento dos depósitos em moeda nacional em 35% decorrente, entre outros, da Oferta Pública de Venda (OPV).

Registou-se igualmente nos primeiros seis meses de 2022 uma redução de 9% do crédito líquido a clientes para 323 mil milhões de kwanzas (755 milhões de euros).

Segundo o BAI, tal justifica-se pela redução da carteira de crédito em moeda nacional em 25% devido, maioritariamente, ao abate de crédito relativo a do setor de promoção imobiliária após esgotadas as ações de recuperação por via do seu reembolso e redução da carteira de crédito em moeda estrangeira em 27%.

No final de junho de 2022, o BAI contava com 1.896 colaboradores e 133 balcões.

RCR // PJA

Lusa/fim