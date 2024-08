Este último era, na altura, considerado a segunda maior instituição financeira da Suíça, mas teve de ser adquirido pelo UBS - num negócio patrocinado pelo Governo - devido ao risco de falência precipitada após um longo período de escândalos que prejudicaram a sua reputação e às repercussões de uma onda de pânico bancário nos Estados Unidos.

O UBS afirmou em comunicado que a integração do Credit Suisse deverá gerar custos de integração de cerca de 1.100 milhões de dólares no terceiro trimestre, um valor que deverá ser parcialmente compensado pelo efeito contabilístico positivo de 600 milhões de dólares relacionado com a mesma transação.

Do lado das receitas, o UBS registou receitas de 24.642 milhões de dólares (22.411 milhões de euros), em comparação com despesas operacionais de 20.597 milhões de dólares.

Uma parte considerável dos fluxos de entrada veio do negócio de gestão de património.

O banco afirmou que está a atingir os seus objetivos de redução de risco, com uma redução de despesas de 900 milhões de dólares no segundo trimestre do ano (de um objetivo total de poupança de 6.000 milhões de dólares).

"Estamos a entrar numa fase de integração durante a qual será importante obter mais ganhos em termos de custos, capital, financiamento e capital", afirmou o CEO do UBS, Segio Ermotti.

