De acordo com o último relatório e contas da seguradora, a segunda do país (quota de mercado estimada em quase 40%), o exercício de 2019 fechou com um resultado líquido de 395.319.000 de escudos (3,569 milhões de euros), tendo o conselho de administração aprovado a distribuição de 100.000.000 de escudos (900 mil euros) em dividendos aos acionistas e o restante para reservas livres.

A Impar terminou 2019 com 73 trabalhadores e no relatório e contas, a que a Lusa teve hoje acesso, estima que o mercado segurador cabo-verdiano tenha crescido 10,5% no último ano, passando a valer 2.850 milhões de escudos (25,7 milhões de euros), num arquipélago com menos de 600 mil habitantes.