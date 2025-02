Num comunicado, a Repsol diz que os resultados do ano passado foram influenciados pelo "contexto geopolítico complexo" internacional, por preços mais baixos do petróleo, gás e eletricidade e por margens industriais moderadas.

A empresa, lembra, por outro lado, que tem em marcha desde o ano passado um plano estratégico para o período 2024-2027 focado na transição energética da economia e a descarbonização da própria energética, com investimentos para a reconversão e transformação dos sete complexos industriais que a Repsol possui na Península Ibérica.

O investimento líquido da Repsol em 2024 superou os 1.200 milhões de euros, com a empresa a destacar como um dos principais marcos do ano passado o início da produção de combustíveis 100% renováveis no complexo industrial que tem em Cartagena, no sul de Espanha, a primeira fábrica de produção deste tipo de combustíveis "à escala industrial" da Península Ibérica.

MP // SB

Lusa/Fim