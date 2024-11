A gigante brasileira controlada pelo Estado disse, em comunicado divulgado na quinta-feira, que a forte redução do lucro foi causada pelo acordo que assinou este ano com o Governo para acabar com disputas fiscais de longa data.

Segundo a empresa, sem os efeitos extraordinários do acordo fiscal, o lucro da Petrobras entre janeiro e setembro seria de 72,53 mil milhões de reais (cerca de 11,82 mil milhões de euros), ainda assim 23,7% inferior ao registado nos primeiros nove meses do ano passado.

De acordo com o balanço, a Petrobras reverteu um prejuízo de 2,61 mil milhões de reais (430 milhões de euros) no segundo trimestre com um lucro "sólido" de 32,56 mil milhões de reais (5,3 mil milhões de euros) no terceiro trimestre.

O lucro do terceiro trimestre foi 22,3% superior ao registado no mesmo período de 2023.

