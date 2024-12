No documento, que visa monitorizar o Plano de Atividades e Orçamento 2024-2026 (PAO 2024-2026) da empresa, o grupo revelou que "no final do 3.º trimestre de 2024 a IP apresenta um resultado líquido positivo de 88,8 milhões de euros, o que representa uma variação positiva de 45,8 milhões euros face ao valor previsto em PAO", sendo que o resultado de setembro de 2023 foi de 5,1 milhões de euros.

No mesmo período, a IP registou vendas e serviços prestados de 915,8 milhões de euros, um aumento de 2% em termos homólogos, mas inferior ao previsto no PAO em 73,6 milhões de euros.

"Este desvio, face ao previsto, decorre de variações negativas nos rendimentos associados, nomeadamente, nos contratos de construção, em menos 50,4 milhões de euros, na receita de portagens, com menos 27,4 milhões de euros e nos ganhos associados aos serviços ferroviários, com uma variação de menos 10,6 milhões de euros", explicou a IP.

Por outro lado, "o valor referente à Consignação do Serviço Rodoviário, encontra-se, no 3.º trimestre de 2024, alinhado com o previsto, tendo registado um aumento de 2%", indicou.

As indemnizações compensatórias da IP cresceram, até setembro, 62% para cerca de 67 milhões de euros, um valor, ainda assim, inferior ao previsto no PAO, de 98,1 milhões de euros.

Segundo a IP, em termos de investimento nas redes ferroviária e rodoviária, "no período em análise foi realizado um valor de 440,9 milhões de euros, o que representa uma execução de 61% do valor previsto em PAO para 3.º trimestre de 2024".

A IP destacou "a execução global dos investimentos incluídos no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) Rodoviário, no valor de 56,4 milhões de euros", bem como "a execução dos investimentos no âmbito do Ferrovia 2020 no montante de 250,7 milhões de euros e do PNI2030, no montante de 13,6 milhões de euros".

Segundo o grupo, os encargos com as concessões e subconcessões rodoviárias no período em análise "foram cerca de 810,4 milhões de euros, 11,7 milhões de euros superior ao previsto em PAO".

"Durante o 3.º trimestre, foram realizadas operações de aumento de capital num total de 232.085.000 euros, das quais 138.673.738 euros para cobertura dos encargos com investimento ferroviário, 69.533.103 euros para cobertura orçamental das PPP [parcerias público-privadas], e 23.878.159 euros para cobertura do serviço da dívida", disse ainda a IP.

Assim, "a 30 de setembro de 2024, o capital social realizado totalizava 13.634.545.000 euros".

