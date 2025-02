De acordo com a apresentação de resultados, o resultado líquido consolidado compara com 1.030,2 milhões de euros, em 2023, sendo que este valor incluía mais-valias devido a uma operação dentro do grupo. Sem esta operação, os resultados do banco cresceram 10,7%, face aos 894,6 milhões de euros do ano anterior.

A margem financeira, que é a diferença entre os juros cobrados nos créditos e os juros pagos nos depósitos, manteve-se como a principal fonte de receitas do banco, crescendo 6,6% em termos homólogos.

Na apresentação de resultados, o presidente do banco, Pedro Castro e Almeida, considerou que o banco "continua a crescer de uma forma sustentável" e que "foi um ano muito bom para o Santander em Portugal, diria que para o Santander [a nível] global".

